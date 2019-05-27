SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'de (ÇEDAŞ) saha personeli olarak göreve başlayacak 13 personel, CK Akademi tarafından düzenlenen "Teknik Okul Programı"nın ilk modülü olan "Sahada İlk Adım" eğitimini başarıyla tamamladı.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 1 ay süren teorik ve uygulamalı eğitimin ardından sahaya çıkmaya hazır hale gelen yeni personele sertifikaları ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım'ın da katıldığı törenle verildi. Törende konuşan Kıvılcım, Teknik Okul Programı'nın "işin kalitesini, çalışanların kalitesi belirler" bilinciyle saha çalışanlarının ihtiyaçlarına göre özgün olarak tasarlandığını kaydetti.

Teknik Okul Programı'nın özellikle sahaya ilk defa adım atacak personele iş güvenliği açısından da büyük katkı sağlayacağına dikkati çeken Kıvılcım, "İlk eğitim sürecini başarılı şekilde tamamlayan yeni çalışma arkadaşlarımı tebrik ederek ÇEDAŞ ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

"Yeni çalışma arkadaşlarımız bu eğitimler sayesinde sahada kendilerini nasıl bir ortamın ve nelerin beklediğini teorik ve uygulamalı olarak öğrenme ve görme fırsatı buldu" değerlendirmesinini yapan Kıvılcım, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere elektrik dağıtım hizmeti, kaliteli ve kesintisiz enerjiyi sürekli sağlamayı gerektiren bir sektör. Teknoloji ile insan emeğini buluşturan bu sektörde nitelikli eleman ihtiyacı ne yazık ki en önemli sorunlardan biri. Biz ÇEDAŞ olarak kaliteli ve kesintisiz enerji yolculuğumuzda 'en önemli sermayemiz insan kaynağımız ilkesi ile çalışanlarımızın sürekli eğitimi ve gelişimi için her türlü desteği sağlamaya azami derecede önem veriyoruz. Bu çerçevede başlattığımız Teknik Okul Programımız, 'Sahada Güvenli Adım' ve 'Sahada İleri Adım' eğitimleri ile devam edecek. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız böylece hem sektöre hem de sahaya daha da hakim olacak."