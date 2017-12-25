ÇEDAŞ Şarkışla'da muhtarlarla buluştu

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Şarkışla ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonu'nda düzenlenen toplantıda Akboğa, 2017 yılı çalışmalarını değerlendirerek, 2018 yılında planlanan yatırım çalışmaları için muhtarların taleplerini aldı.

ÇEDAŞ olarak muhtarları önemsediklerini söyleyen Akboğa, 2018 yılında ilçe ve köylerde yapılacak olan çalışmaların programını hazırladıklarını, bunun için de muhtarların taleplerini dinlediklerini ifade etti.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ise sorunların giderilmesi için hassasiyet gösterdiklerini kaydetti.

Toplantıya, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, ÇEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Özgür Alpaslan ve muhtarlar katıldı.







