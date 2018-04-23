ÇEDAŞ okulların arızalarını giderdi

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Sivas, Tokat ve Yozgat’a bağlı merkez ve ilçe köylerindeki 20 okulun elektrik tesisatında bakım onarım çalışması yaptı.

ÇEDAŞ, Ar-Ge çalışmaları kapsamında Sivas, Tokat ve Yozgat’ta okulların elektrik, iç tesisat kabloları, arızalı anahtarlar, yanmayan prizleri ve lambalarını değiştirildi.

Şirket olarak kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük projelerini önemsediklerini belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, şunları kaydetti:

"ÇEDAŞ olarak hayata geçirdiğimiz projelerle bir yandan eğitime destek olurken aynı zamanda diğer kurum ve kuruluşlara öncülük etmeyi ve eğitime destek konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bölgelerinde daha önce belirlediği elektrik tesisatlarında bakım onarıma ihtiyaç duyulan köy okullarında bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında köy okullarımızdaki deforme olan veya eskiyen priz, anahtar ve iç tesisatlarını yenileyerek yanmayan lambaları değiştirdi."

Akboğa, ayrıca tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

ÇEDAŞ ekiplerinin köy okullarında yaptığı bakım onarım çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren okul yöneticileri de ÇEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.





