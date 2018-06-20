ÇEDAŞ ile TES-İŞ arasında iş sözleşmesi imzalandı

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) arasında 558 personeli kapsayan ikinci dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇEDAŞ ile TES-İŞ imza törenine ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Çamlıbel Elektrik ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. Genel Koordinatörü Mehmet Akif Şahin ve TES-İŞ Sivas Şube Başkanı Tevfik Güveri katıldı.

Sözleşmeyle çalışanların sosyal haklarının toplu iş sözleşmesiyle güvence altına alınarak çalışma hayatlarını sosyal ve ekonomik anlamda daha iyi koşullarda sürdürmeleri sağlanacak.

Akboğa, çalışanların memnun olacağı bir sözleşmeye imza attıklarını belirterek, "Yapılan sözleşme ile çalışanlarımızın sosyal haklarında iyileşme sağlandı. Biz çalışanlarımızı ailemizin bir üyesi olarak görüyoruz ve bu anlamda onların sosyal haklarının iyileştirilmesine son derece önem veriyoruz. ÇEDAŞ olarak müşteri memnuniyetini öncelikli amaç edinen bir kurum olarak müşteri memnuniyetinin çalışan memnuniyeti ile sağlanacağını biliyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın yüksek motivasyonla huzur ve güven ortamı içerisinde çalışma hayatlarını sürdürmeleri için onlara her konuda destek olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güveri ise Sivas ÇEDAŞ ile saha çalışanlarının idari, sosyal haklar ve ücret artışlarında mutabakata vararak iş barışına katkı sağlayacak bir sözleşmeye imza attıklarını aktararak, "Sözleşmede emeği geçenlere teşekkür ederek işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.