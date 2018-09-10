ÇEDAŞ Genel Müdürü Kıvılcım görevine başladı

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (ÇEDAŞ) genel müdürlük görevine Niyazi Kıvılcım atandı.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahmet Sait Akboğa’nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Dairesi Grup Başkanlığına atanmasının ardından ÇEDAŞ’ta yeni görevlendirme yapıldı.

ÇEDAŞ Genel Müdürlüğüne atanan Kıvılcım, kente gelerek görevine başladı. Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Mühendisliği ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Kıvılcım, 1980-2001 yılları arasında TEDAŞ'ta mühendis, mesul mühendis, başmühendis, il müdürü, müessese müdürü ve yönetim komitesi başkanı olarak görev yaptı.

2001-2004 arasında TEDAŞ'ta proje ve tesis daire başkanı ve genel müdür müşaviri olarak çalışan Kıvılcım, 2004-2013 yılları arasında TEDAŞ'ta Isparta müessese müdürü ve yönetim komitesi başkanı ve i̇l müdürü olarak görev aldı. 2013 yılındaki özelleşme sürecinin ardından yine Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (AEDAŞ) Isparta il müdürü olarak çalışmaya devam eden Kıvılcım, evli ve 2 kız çocuğu babası.

