ÇEDAŞ ETS sistemini devreye sokacak

SİVAS (AA) - Enerji Talep Sistemi'ni (ETS) devreye almaya hazırlanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), yeni sistemle işlemlerini hızlandıracak.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektöründe kaliteli ve kesintisiz hizmet verme anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ, yeni bir projeyi hizmete sokacak.

Enerji Talep Sistemi adı verilen online sistemi devreye almaya hazırlanan ÇEDAŞ, iç tesisat proje onayı, yeni abonelik ve güç artırımı için enerji müsaadesi işlemlerinin hızlandırılmasını hedefliyor.

Yeni abonelikle güç artırımı işlemi sırasında sahada yapılacak kontrol ve çalışmalar için online olarak randevu alınabilecekken, tüm belgeler ve çıktılar fen adamları tarafından taratılarak yine online ortamda yüklenebilecek.

Tüm süreçlerde başvurunun durumu hakkında ilgili kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

İşlemler tamamlandığında ise müşterinin sadece abone olmak için bağlı bulunduğu işletmeye gitmesi yeterli olacak.

Bu kapsamda Sivas'taki elektrik mühendisleri ve Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle bir araya gelen ÇEDAŞ yetkilileri, yeni sistem hakkında paydaşlarına bilgi verdi.



