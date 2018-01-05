ÇEDAŞ, enerjinin 2017 yılı

SİVAS (AA) - Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 920 binden fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), elektrik tüketiminde 2017 yılının "en"lerini açıkladı.

ÇEDAŞ’ın verilerine göre, 2017 yılında üç ilde toplam elektrik tüketimi 2016’e göre yüzde 11 artışla 2 milyar 380 milyon kilovat saatten, 2 milyar 642 milyon kilovat saatte yükseldi.

2017 yılında tüketim rekoru 9 milyon 556 bin kilovat saatte ile 8 Ağustos gününde kırılırken, bu artışta bölgede yılın en sıcak günlerinin yaşanıyor olması dolayısıyla başta kamu kurumları olmak üzere bölgede artan klima kullanımı etkili oldu.

Yine tarımsal sulamanın, bölgede en çok yapıldığı dönemin ağustos ayına denk gelmesi de rekor tüketimi destekledi.

ÇEDAŞ’ın hizmet verdiği 52 bin kilometrekarelik bölgede en düşük tüketim ise 25 Haziran 2017 tarihinde yani Ramazan Bayramı’nın ilk günü yaşandı.

Bayram tatilinde çok sayıda kişi şehir dışına çıkarken, sanayi ve ticarethanelerin kapalı olması tüketimi düşürdü.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde elektrik tüketimi 6 milyon 805 bin kilovat saatten ile yılın en düşük rakamını gördü.

Rekor kırılan 8 Ağustos tarihindeki tüketim ile kıyaslandığında, 25 Haziran’da tüketim zirveye göre yüzde 28,7 daha düşük bir seviyede gerçekleşti.

Aylık bazda bakıldığında ise ÇEDAŞ’ın hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat’ta en yüksek elektrik tüketimi ağustos ayında gerçekleşti.

Ağustos ayında bölgede toplam tüketim 275 milyon 439 bin kilovat saatte olurken, yılın en düşük tüketimi şubatta yaşandı.

Şubat ayında ağustosa göre tüketim 99 milyon kilovat saatten daha düşük seyretti ve 176 milyon 415 bin kilovat saatte kaldı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, abonelerin, tüketim alışkanlıkları dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Bu bilgiler bizim için çok değerli. Bu veriler sayesinde hangi aylarda tüketim artıyor, hangi bölgeler büyüyor takip edip iş planlarımızı ve yatırımlarımızı bunlara göre şekillendiriyoruz. 2017-2023 dönemi arasında Sivas, Tokat ve Yozgat kırsalına 2023 vizyonumuz çerçevesinde 780 milyon liralık yatırım yapmayı hedefliyoruz. Müşteri memnuniyeti en yüksek, en az kesintinin olduğu bölge olarak bundan sonraki dönemde de öncülüğümüzü devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.