ÇEDAŞ 60 bin armatürü yenileyecek

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) Sivas, Tokat ve Yozgat’ta daha güvenilir sokaklar için 60 bin armatürü yenileyecek.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında hizmet verdiği bölgede 226 bin 610 adet olan sokak aydınlatma sayısını 2017 sonunda 245 bin 511’e çıkaran ÇEDAŞ, bir yandan da sokak aydınlatmalarında arızalara hızla müdahale ederken, diğer yandan eskiyen armatürleri de yeniliyor. 2017 yılında aydınlatmalara 12 milyon liralık yatırım yapan şirket, verimli enerji kullanımı için de eskiyen 50 bin armatürü de yeniledi. ÇEDAŞ, 2018 yılında da toplam 60 bin armatürün yenilenmesi için çalışmalara başladı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, daha aydınlık ve güvenli sokaklar için arızaları takip ekipleri oluşturduklarını belirtti. Sahada aktif olarak çalışan aydınlatma mobil ekibinin ‘Mobil İş Gücü Yönetim Sistemi’ çerçevesinde tabletlerine düşen ihbarları değerlendirerek arızalara kısa sürede müdahale ettiğini aktaran Akboğa, "Ayrıca sahada bulunan kontrol ekibince de yanmayan aydınlatmaların tespiti yapılarak arızaların giderilmesi amacıyla aydınlatma ekiplerimiz yönlendirilmekte. Ramazan ayı dolayısıyla özel olarak aydınlatma tesisleri ve armatürler taranmakta." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin yanı sıra herhangi bir şikayet gelmeden de ÇEDAŞ ekiplerinin aydınlatmalarda sorun olup olmadığını yapılan taramalarla düzenli olarak tespit ettiğini belirten Akboğa, şunları kaydetti:

“Ayrıca sokak aydınlatma sayaçlarımızda bulunan OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sitemi) sayesinde günlük veriler çekilerek tüketilen gücün farkından kaynaklı olarak o bölgedeki sokak aydınlatmalarında sorun olup olmadığı tespit ediliyor. Şirket olarak şebeke yatırımlarımız çerçevesinde yer altına alma işlemlerinin yapıldığı bölgelerde veya yeni yapılan köy şebekelerinin bulunduğu alanlarda aydınlatma tesisleri de yenilenmekte veya tamamlanmakta. Alınan kararlar kapsamında aydınlatma çalışmalarına yön verilmektedir. Kullanıcı sayısın fazla olduğu yerler aydınlatma tesislerinin devreye alınması noktasında öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Cadde, sokak ve refüj aydınlatmalarında vatandaşların can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak aydınlatma tesisleri devreye alınmakta.”







