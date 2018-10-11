ÇEDAŞ, 200 trafo ve 50 bin armatürü yeniledi

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), kesintisiz enerji için bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 200 trafo ve 50 bin armatürü yeniledi.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet bölgesinde Sivas, Tokat ve Yozgat illeri bulunan şirket, ekonomik ömrünü tamamlayan 200 trafoyu A sınıfı trafolarla değiştirirken, 50 bin aydınlatma armatürünü de yeniledi.

2018 yılı planlı bakım çalışmaları kapsamında 3'er kişiden oluşan 25 ekip, 52 bin 789 kilometrekarelik alanda eylül ayı sonu itibarıyla 248 köydeki alçak gerilim şebekesinde yer alan 5 bin 300 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattında ve 650 elektrik direğinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Göçmen kuşlar başta olmak üzere diğer kuş türlerinin elektrik akımına kapılmaması için 140 trafo, 350 elektrik direği ve 650 izolatöre izolasyon yapan ÇEDAŞ ekipleri, 210 elektrik panosunun bakımını yaparak 84 panoyu da yeniledi.

Öte yandan 2018 yılı yatırım çalışmaları kapsamında ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki üç il ve 40 ilçede ekonomik ömrünü tamamlayan 200 trafo A sınıfı trafolarla değiştirildi.

Aydınlatma yatırımı kapsamında ise Sivas'ta 19 bin 624, Tokat'ta 12 bin 864, Yozgat'ta 1 bin 512 adet olmak üzere toplam 50 bin yeni aydınlatma armatürünün montajı yapıldı.

Kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için tesis yenileme çalışmaları ve yatırımlarına devam eden ÇEDAŞ, özellikle kırsal bölgelerde yaptığı planlı bakım ve onarım çalışmaları ile hizmet kalitesini iyileştirmeyi, arızaların fazla olduğu bölgelerde tüketici memnuniyetini üst seviyelere çıkarmayı hedefliyor. ÇEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları sayesinde 2018 yılı Eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre arıza sayıları orta gerilimde yüzde 44,86, alçak gerilimde yüzde 22,68 oranında düştü. Yine 2018 yılı Eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre kesintilerde yüzde 15,86, ortalama kesinti sürelerinde ise yüzde 28,62 düşüş gözlendi.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, hizmet bölgelerindeki elektrik tüketicilerinin memnuniyet seviyelerini artırmayı öncelikli amaç edindiklerini belirterek, "Tüketicilerimize sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermek amacıyla kısa vadeli iş planlarımızı uygulamaya aldık. Hizmet bölgemizin coğrafi ve iklim koşulları gibi kendine has özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda kış mevsimi öncesi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bakım ve onarım faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.