Çeçen Vakfı Ağrı'daki öğrenciler için yeni eğitim seferberliği başlatıyor

ANKARA (AA) - İbrahim Çeçen, maddi imkansızlıklarla geçen çocukluk ve gençlik yıllarının ardından 16 yaşında, üniversite eğitimi için doğduğu şehir Ağrı'dan ayrıldı. Üniversite yıllarında farklı işlerde çalışarak inşaat mühendisliği bölümünü bitiren Çeçen, eğitim çalışmalarına gönül verdi.

Bireysel olarak 1984'ten itibaren maddi durumu yetersiz üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermeye başlayan İbrahim Çeçen, bu faaliyetlerini 2004'te kurduğu İbrahim Çeçen Vakfı çatısı altında yürüttü. İbrahim Çeçen'in, eğitime verdiği destek bununla da sınırlı kalmadı. Çeçen, memleketi Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesinin kuruluşuna da öncülük etti.

Vakfın yönetimi 3 geline emanet

Kuruluşundan bu yana 15 binden fazla öğrenciye karşılıksız eğitim bursu veren Çeçen Vakfı, yeni dönemde Ağrı'daki öğrencilere yönelik eğitim, sanat ve spor dallarında yeni eğitim seferberliği planlıyor.

İbrahim Çeçen'in gelinleri Günseli Çeçen Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı, Aslı Çeçen Başkan Yardımcılığı, Zeynep Çeçen ise Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

AA muhabirinin vakfın yeni dönemdeki eğitim planlamalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Çeçen, IC Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen'in hayatının her döneminde eğitimin toplum için taşıdığı önemin bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.

Çeçen, kendinden sonraki nesillere eğitim alanında daha iyi koşullar sunmayı, ihtiyacı olan ve gelecek vadeden öğrencilere destek sağlamayı amaç edindiklerini belirtti.

Vakıfta kadın çalışanların ağırlıkta olduğunu dile getiren Çeçen, "Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışma arkadaşlarımız kadın olunca, emeklerimizi de sanki daha fazla sabır, şefkat ve dayanışma temeli üzerine inşa etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Başarılı ancak ekonomik ve sosyal dezavantajları olan üniversite öğrencilerinin, maddi sıkıntılarını çözerek, hak ettikleri eğitimi daha rahat sürdürmelerini hedeflediklerini anlatan Çeçen, "Bursiyer öğrencilerimiz için IC Vakfı, sadece burs veren yani para veren bir kurum değildir. Bizler, öğrencilerimiz için ve öğrencilerimizle birlikte kocaman bir aile olduk ve en büyük isteğimiz, bursiyerlerimizle dayanışma içinde, birlikte büyümek." dedi.

Çeçen, vakıf olarak bursiyer öğrenci sayısınıgenelinde artırmayı hedeflediklerini kaydederek, "Ayrıca yükseköğrenimdeki, özellikle pilot il Ağrı'daki öğrenciler için barınma problemini azaltacak faaliyetlerde ve yatırımlarda bulunacağız. Elbette ana isteğimiz, ülkemizde eğitim alanındaki ihtiyaçlara kendi katkımızca merhem olmaya çalışırken, daha kalabalık olmak. Yani kişileri, kurumları, herkesi eğitim seferberliğine davet edebilmek." değerlendirmesinde bulundu."Sporu da destekliyoruz"

Günseli Çeçen, yeni dönemde Ağrı önceliğinde, gelişmekte olan şehirlerin sanatsal, sosyal ve kültürel yaşam düzeyini artırmaya yönelik girişimleri sürdüreceklerini belirterek, "Özellikle pilot ilimiz Ağrı'nın sosyokültürel gelişimi ve daha yaşanası bir il olması, vakfımızın öncelikleri arasında." diye konuştu.

Çeçen, vakıflarının, spor alanında başarılı öğrencilere burs desteği sağladığını, olimpiyatlarda başarılı sporculara sponsorluk yaptığını, bursiyerlere ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin özellikle kayak, atletizm gibi dallardaki başarılarında sporculara ve eğitmenlere para ödülleri gibi teşvikler verdiğini anlattı.

"Üniversiteye yaptıracağımız spor tesisleri ve tenis kortlarıyla Ağrı'yı spor alanında uluslararası bir platforma taşımayı hedefliyoruz." diyen Çeçen, ayrıca Ağrı'da ortaöğretim öğrencileri için de spor etkinlikleri planlandıklarını bildirdi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı'nın çehresini değiştirdi

Ankara, Ağrı, Erzincan ve deprem sonrası Van'ın Erciş ilçesinde yaptırılan ve devlete bağışlanan 5 ilkokulun kalıcı eserleri arasında olduğunu ifade eden Çeçen, en büyük yatırımlarının ise 2007'de yaptırılan ve tamamı devlete bağışlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olduğunu belirtti.

Günseli Çeçen, İbrahim Çeçen'in "Hayattaki en değerli ve en gurur duyduğum yatırımım." olarak nitelendirdiği bu üniversitenin, Ağrı'ya gönül borcu olduğunu söyledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin, her ne kadar devlet üniversitesi olsa da vakıf destekli olduğunu kaydeden Çeçen, "Ağrı'da okuyan öğrencilerimiz, bütçemiz dahilinde lisans burslarından yararlanıyor. Üniversitenin uluslararası platformda tercih edilebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla yabancı öğrenciler de burslardan yararlanıyor." bilgisini paylaştı.

Üniversitenin öğrencileri ve akademisyenlerinin, IC Vakfı tarafından her alanda desteklendiğini dile getiren Çeçen, öğrencilerin yurt dışı eğitimlerinde veya ERASMUS hak edişlerinde finans desteği, sosyal sorumluluk projelerine katkılar, meslek edindirme kursları, uluslararası kongre katılımları veya kongre düzenlenmesinde sponsorluk, uluslararası başarı gösteren akademisyenlere teşvik ödülleri, makale teşvik ödülleri, üniversite kitaplarına yayın desteği gibi faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Üniversitenin, kurulduğu andan itibaren kentin ekonomik ve sosyokültürel gelişimine katkı sağladığını, şehirde görünür bir değişim oluşturduğunu belirten Çeçen, 13 bin 645 öğrenci ve 472 akademisyenin kent ekonomisine ciddi katkı sağladığını kaydetti.

Çeçen, eğitimde iş çevreleri ve sanayiyle iş birliği, inovasyon projeleri, her yaş için hayat boyu öğrenme programları yürütüldüğünü sözlerine ekledi.