Çaylar Down sendromlu öğrencilerden

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Down sendromlu iki öğrenci, kentteki bir kafeteryada müşterilere servis yaptı.

Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrencilerin toplumsal hayata uyum sağlamaları ve iş yapabilme becerilerini geliştirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Down sendromlu iki öğrenci, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla kentteki bir kafeteryada müşterilere servis yaptı.

Çankırı Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Çelebi Çağlayan, yaptığı açıklamada, kurum olarak yürüttükleri Bu Ay Çok Daha Özelsiniz Projesi kapsamında her ay farklı engelliye yönelik farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle iki öğrencinin katılımıyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Çağlayan, "Amacımız engelli öğrencilerimizin de sevgi ve eğitimle çok güzel işler yapabileceğini gösterebilmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmaktır. Bugünkü çalışmamız da oldukça verimli ve etkili geçti." diye konuştu.

Kafeteryadaki müşteriler de servisten memnun kaldıklarını ifade ederek, Down etkinlik sayesinde sendromu konusunda farkındalık kazandıklarını ifade etti.









