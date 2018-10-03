Çayırhan muhtarından yaşlılara evlerinde ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi Muhtarı Bilal Şerbetçi, Yaşlılar Günü dolayısıyla mahalledeki bazı yaşlıları evinde ziyaret etti.

Şerbetçi, Çayırhan Mahallesi'nin ekonomisi ve sanayisiyle oldukça büyük bir mahalle olduğunu söyledi.

Elverdiği ölçüde mahalle halkının yanında olmaya özen gösterdiğine değinen Şerbetçi, şunları kaydetti:

"Çayırhan çok büyük, 12-13 bin nüfusa sahip bir yerleşim yeri. 4 üniteli termik santrali ve maden ocağı çalışanıyla önemli oranda işçi istihdam ediyor. Ülkenin her köşesinden insanlar burada yaşıyor. Bundan dolayı özel günlerde, yaşlılar gününde, madenciler gününde kimseyi yalnız bırakmama adına ziyaretlerde bulunuyorum. Bu anlamda yaşlılarımızı evinde ziyaret ettim. Ellerini öptüm, isteklerinin olup olmadığını sordum. Kendileri de ziyaretimizden oldukça memnun kaldı."



