Çayırhan Mezarlığı ağaçlandırılıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesi sakinlerinden Cemal Güleç, yaşadığı Çayırhan Mahallesi mezarlığına fidan dikiyor.

Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu ve özel kuruluşların kendisine verdiği fidan desteğiyle Çayırhan Mezarlığı'na yaklaşık 5-6 yılda 4 bin civarında fidan diktiğini söyledi.

Kendisini fidan dikimine adadığını belirten Güleç, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar bana fidan desteğinde bulunanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı desteği yine sürdürmelerini istiyorum. 4 bin fidanın neredeyse tamı tuttu. 'Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur' misali biz baktık, fidanlarımız çok güzel yetişti. Her gün buraya gelerek fidanların arasında dolaşıyorum, geziniyorum. Fidan dikimini çok seviyorum. Nallıhan Belediyesi'nden bana fidan desteği sağlamasını istiyorum. Daha çok fidan dikeceğim alan var burada."

Güleç, Bartın'dan gelerek Çayırhan Mahallesi'ne yerleştiğini de ifade ederek, "Bizim oralar yemyeşil orman. Yeşil insanı dinlendiriyor. Ülkemin her yerinin yemyeşil olmasını istiyorum. Bu fidanları eşimle birlikte diktim, birçok çevreler bana teşekkürlerini bildiriyor." dedi.



