Çayırhan iskeleye kavuşacak

NALLIHAN (AA) - Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde, Sarıyar Hasan Polatkan Barajı kıyısına iskele kurma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Nallıhan Belediyesi iş birliğinde Sarıyar Hasan Polatkan Barajı Çayırhan bölgesinde kurulacak iskelenin yapım çalışmaları devam ediyor.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, yaptığı açıklamada, iskele projesinin Çayırhan için önemli bir proje olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projeyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile Nallıhan Belediyesi olarak ortaklaşa yürütüyoruz. Sahil kıyı kenarına, kıyıdan itibaren 50 metre uzunluğunda ve 50 metre sonrasında 250 metrekarelik bir alan oluşturma çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu proje tamamlandığında Çayırhan’a ayrı bir güzellik katacak ve seyir terası olarak da kullanılabilecek."