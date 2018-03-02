Çayıralan'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

YOZGAT (AA) - Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çayıralan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü organizesi ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla "Afrine Destek-Kızıl Elma" yürüyüşü düzenlendi.

Pazar yerinden başlatılan yürüyüş, Cumhuriyet, Şehit Yarbay Yusuf Turgut ve Atatürk caddeleri boyunca devam ederken Merkez Aşağı Camisi önünde son buldu.

Camide şehitler için mevlit okutulup, Afrin'de terörle mücadele eden Mehmetçiğin zafere ulaşması için de dua edildi.

Burada bir konuşan Şehit Ali Mehmet Vurel İmam Hatip Lisesi Müdürü Zekeriya Han, Allah’ın izniyle Türk ulusunun yüzyıllardır ayakta olduğunu ve ayakta kalmaya devam edeceğini söyledi.



Han, "Rabbim şu an Afrin’de vatan savunması için mücadele eden tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, yakınlarına da sabır diliyorum." dedi.

Program öğrencilerin okuduklarlı şiirle son buldu.

Yürüyüşe Çayıralan Kaymakamı Fatih Eroğlu, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.