Çayıralan Meslek Yüksekokulu öğrenci alacak

YOZGAT (AA) - Çayıralan ilçesinde hayırsever iş adamı Hüseyin Eryılmaz tarafından yaptırılan Çayıralan Bekir Gülşah Eryılmaz Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alacak.
Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kocakaya ve Ormancılık Bölümü Öğretim Görevlisi Esra Özge Kurt, Çayıralan’a gelerek, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner ile Meslek Yüksekokulu binasında incelemelerde bulundu.
Ekip, binanın genel durumunu, fiziki yapısı ve kapasitesi inceleyerek, okula 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alınacağı müjdesini verdi.