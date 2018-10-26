Çayıralan Kaymakamı Aydın için veda yemeği

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Çayıralan Kaymakamlığından Konya Halkapınar Kaymakamlığına atanan Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın için veda yemeği düzenlendi.

Çayıralan Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen veda yemeğine Belediye Başkanı Yasin Şahiner, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Yemekte konuşan Kaymakam Aydın, Çayıralan ilçesini çok sevdiğini, burada sıcak dostluklar kurduğunu söyledi.

Aydın, "Gittiğimiz yerlere yolunuz düşerse orada bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Çayıralan'ı ve sizleri hiçbir zaman unutmayacağım." diye konuştu.

Daha sonra kurum müdürleri tarafından Kaymakam Aydın'a hediye ve plaket verildi.