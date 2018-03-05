Çayıralan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde seçim

YOZGAT (AA) - Çayıralan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koaperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Adem Güneş başkan seçildi.

Çayıralan Belediye Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurul toplantısında, seçimlerin kapalı zarf usulü ile yapılması oy çokluğu ile kabul edidi. Seçimlerde 4 liste yarıştı. Seçimlerde 266 delegeden 259’u oy kullanırken, bu oylardan 5’i geçersiz sayıldı.

Adem Güneş’in listesi 75 oy, diğer adaylardan Yasin Yılmaz 73, Adnan Köşker, 68, Niyazi Koç ise 38 oy aldı.

Seçim sonrası konuşan Şahiner, bütün üyelere teşekkür etti.



