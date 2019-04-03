Çayıralan Belediye Başkanı Codar göreve başladı

YOZGAT (AA) - 31 Mart seçimlerinde CHP'den Çayıralan Belediye Başkanı seçilen Ömer Codar, görevi eski başkan Yasin Şahiner'den devraldı.

Mazbatasını ekibiyle birlikte alan Codar'a eski belediye başkanı Şahiner belediye mührünü teslim ederken, Codar da Şahiner’e 5 yıllık çalışmalarından dolayı plaket verdi.

Devir teslim töreninde belediyenin borç, alacak ve nakdi parası hakkında bilgi aktaran Şahiner, Codar ve ekibine başarı diledi.

Codar da Şahiner’e 5 yıl boyunca ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

