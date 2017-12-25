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Çavuşoğlu'ndan Noel mesajı

- Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: - "Dostluk içinde huzurla yaşanan bir dünyayı temennilerin ötesine taşımak için, daha fazla yardımlaşmak, daha fazla paylaşmak zorundayız. Kapısını çalan tüm mazlumlara din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin kucak açan Türkiye'nin, insanlığın huzuru ve barışı için son derece kararlı olduğunu ifade etmek isterim"

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:21
Çavuşoğlu'ndan Noel mesajı
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ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, kapısını çalan tüm mazlumlara insanlığın huzuru ve barışı için din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin kucak açtığını ve bunda kararlı olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, yayımladığı mesajla Hristiyan vatandaşların "Noel Bayramı"nı kutladı.

Hristiyan vatandaşların varlıklarıyla Türkiye'ye zenginlik kattığını belirten Çavuşoğlu, farklı din ve kültürlerin sevgi, barış ve kardeşlikle bir arada huzur içinde yaşamasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bu birlikteliğin simgesi ve tüm dünyaya örnek olmuş ortak geçmişin mensupları olarak, insanlığın hayrına olan değerlerin hep birlikte kucaklanması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, insanı temel alan, insanın yaşamını önemseyen her inancın mensuplarıyla, bu doğrultuda birlikte çaba göstermeye gayret edildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Yunus Emre'nin 'Yaratılanı severim, Yaratandan ötürü' ifadesi tüm insanlığa bu birlikteliği en güzel şekilde öğütler. Dostluk içinde huzurla yaşanan bir dünyayı temennilerin ötesine taşımak için, daha fazla yardımlaşmak, daha fazla paylaşmak zorundayız. Kapısını çalan tüm mazlumlara din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin kucak açan Türkiye'nin, insanlığın huzuru ve barışı için son derece kararlı olduğunu ifade etmek isterim. Tüm farklılıklarımızın bir zenginlik olduğu düşüncesinden hareketle Hristiyan vatandaşlarımızın kutladıkları Noel Yortusunu tebrik ediyor, barışa ve tüm mazlumların aydınlık geleceğine vesile olmasını diliyorum."


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Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluNoel Bayramı
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