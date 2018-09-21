Çavuşoğlu Rus ve İranlı mevkidaşları ile Suriye konulu üçlü toplantı yapacak

ANKARA/PARAMARIBO (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi mutabakatının ardından ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini belirterek, bu konuyu görüşmek üzere Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla New York'ta üçlü toplantı yapacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'den Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk ziyaretin düzenlendiği Surinam'da mevkidaşı Yldiz Pollack-Beighle ile baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarının bu anlaşma kapsamında çizildiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, bunun detayları ve sınırlarının belirlenmesi konusunun teknik çalışmalara bırakıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba gününden bu yana Ankara'da bu teknik çalışmalar yürütüldü ve bugünkü toplantılardan sonra bir mutabakata vardık. Bundan sonra yapılması gereken bu mutabakat zaptı çerçevesinde diğer adımların atılması ve ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılmasıdır. Bu konuda (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ile New York'ta üçlü bir şekilde bir araya geleceğiz. Anayasa komisyonunun oluşturulması ve siyasi çözüm konusunda sadece 3 ülke olarak değil, herkesin desteği şarttır. Bir taraftan terörün her türlüsüyle mücadele ederken diğer taraftan Suriye'de kalıcı bir barış ve siyasi çözüm için çabalarımızı birlikte sürdürmemiz gerekiyor."

"Dostane ilişkileri geliştirme konusunda istekliyiz"

Surinam gibi güzel bir ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'den bu ülkeye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Surinam dahil Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayip bölgesi ile ilişkileri geliştirmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, daha önce İstanbul'da yapılan görüşmeden bu yana iki ülke arasında ikili bağlantıları ve iş birliğini birçok alanda geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

"Biz, Surinam ile her alanda dostane ilişkileri geliştirme konusunda istekliyiz." diyen Çavuşoğlu, mevkidaşı Pollack-Beighle ile yaptığı görüşmelerde iki ülke arasında halihazırdaki durumu ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, özellikle ekonomik iş birliği alanındaki ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, Türkiye ve Surinam arasındaki ikili ticaret hacminin yükselen eğilim gösterdiğini fakat rakamsal verilerin hala oldukça düşük olduğunu vurguladı.

Surinam'ın yabancı yatırımcılar için bölgede çekici bir ülke olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türk şirketlerin Surinam'da özellikle turizm ve altyapı projelerinde yatırım yapma konusunda daha çok ilgi duymaya başladığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Biz, vizesiz seyahat uygulamasının işletmeler arası teması artıracağına ve halklarımızı birbirine daha çok yakınlaştıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

Gelecekte vizelerin tamamen kaldırılması konusunda mutabık kaldıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, bunun ticaret hacminin artırılması ve halklar arasında daha fazla etkileşime katkı sağlayacağını vurguladı.

"TİKA, Surinam'a desteğe hazır"

Bakan Çavuşoğlu ayrıca iki ülke diplomasi akademileri arasında iş birliği anlaşmasının imzalandığını ifade ederek, Surinam'dan daha fazla diplomatın Ankara'da eğitim almasından memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Öte yandan kültürel iş birliği alanında da bu ülkeyle bir anlaşma imzaladıklarına değinen Çavuşoğlu, dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda proje hayata geçiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Surinam'da bir ofisi bulunmamasına rağmen bu ülkede aktif faaliyet gösterdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, TİKA'nın Surinam'da eğitim ve sağlık başta olmak üzere çok sayıda proje gerçekleştirebileceğini belirterek, Surinam'dan gelecek projelere ilişkin Başkanlığın desteğe hazır olduğunu kaydetti.

"Surinam'ın uluslararası organizasyonlardaki pozisyonundan memnunuz"

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası alandaki iş birliği konularının da ele alındığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, Surinam'ın bütün uluslararası organizasyonlarda oynadığı bağımsız ve objektif pozisyonu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Biz, Surinam ile uluslararası platformlardaki iş birliğimizi geliştirmek ve derinleştirmek için hazırız." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Surinam ile çok yakın dostane ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Fakat potansiyelimizin çok gerisinde olduğunun farkındaydık ve bu ilişkileri hak ettikleri seviyeye kazandırmak için karşılıklı temaslar ve ziyaretler konusunda mutabıkız. O nedenle bu ziyareti gerçekleştirmek istedim." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Surinamlı mevkidaşının soyadının Türkçe olduğunu ve anlamının yıldız olduğunu da sözlerine ekledi.

Ziyaret kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Surinam Cumhuriyeti Surinam Dışişleri Bakanlığı Surinam Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti ile Surinam Cumhuriyeti arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması ile Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına dair anlaşma imzalandı.

Muhabir: Zuhal Demirci