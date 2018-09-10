Çavuşoğlu, Japonya Prensesi Akiko ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya geldi - Prenses Akiko'nun ojeyle el tırnaklarına yaptırdığı Türk ve Japon bayrakları dikkati çekti