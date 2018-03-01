Çavuşoğlu, Balkanlı öğrencilerle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, medeniyetinin temel değerlerine sahip çıkan gençlerin varlığının, karanlık eller tarafından insanlığın önüne dikilmeye kalkışan FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ ile öteki terörist örgütlerin hepsini silip atmaya yeterli olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma Dayanışma Gençlik ve Spor Derneğinin (BESADER) Büyük Anadolu Oteli'nde 10'uncusunu düzenlediği, "Balkanlı Öğrenciler Kış Kampı"nın açılış töreninde bir konuşma yaptı. Türkiye'de eğitim gören gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Balkanların Türkiye için sıradan bir coğrafya olmadığını, bu bölgedeki ülkelerle gönül birlikteliği bulunduğunu ifade etti.

Osmanlı tarihinde Balkanların önemine değinen Çavuşoğlu, "Tıpkı Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da Balkanlardan gelen insanımız, kardeşlerimiz çok büyük emek sarf etmiştir. Rahatlıkla ve gurur duyarak söyleyebilirim ki Türkiye de bir Balkan ülkesidir. Türkiye Balkanlardır, Balkanlar Türkiye'dir." diye konuştu.

Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Balkan ülkeleriyle ikili ilişkilerini dostça ve kardeşçe, etkili bir şekilde sürdürüldüğünü ve çoklu işbirliğine büyük itina gösterildiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kapsamlı bir bölgesel entegrasyon sağlanarak, Balkan ülkelerinin Balkan coğrafyasının kaderinde etki sahibi olmaları, hedeflerimizin başında gelmektedir. Ülkemiz ile Balkanlar arasındaki ilişkiyi, yalnızca tarihsel bağlar ve coğrafi yakınlık izhar etmez. Bu sebeple, bir yandan tarih arşivlerinin pekiştirdiği birlik duygusunu hissederken, bir yandan da ekonomik ilişkilerin sağladığı karşılıklı bağlılığımızı güçlendirmek mecburiyetindeyiz."

Üniversitelere ortak araştırma fonları sağlanması ve ülkeler arasındaki akademik ve sosyal hareketliliğin ulaşılmaz bir hıza taşınması gerekliliğine işaret eden Çavuşoğlu, "Konuştuğumuz dilleri gençlerimize öğreterek, bizi biz yapan kültürel eserlerimizin karşılıklı tercümelerini yaparak birbirimizin anlam dünyalarını daha iyi kavramalıyız. Eminim ki bunları başardığımız anda 'Balkanlar' ismi krizlerle, toprak anlaşmazlıklarıyla ve etnik sorunlarla anılan bir bölge olmaktan çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, kendisinin de Batı Trakya'da doğup büyüdüğünü vurgulayarak, öğrencilere birbirleriyle konuşmaları, fikir paylaşımlarında bulunmaları ve birlik beraberlik içinde olmalarını tavsiye etti.

Arakan, Suriye ve Filistin'de yaşanan sıkıntıları hatırlatan Çavuşoğlu, farklı dilleri konuşan, farklı ırklara ve dinlere mensup toplumların yaşadığı trajedinin ortak olduğunu, bu konuda medeniyetten gelen sorumluluklarının bulunduğunu bildirdi.

İlmin, irfanın ve onun getireceği başarının külfetinin çok çalışmak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ülkeleri, medeniyeti ve varlığı, diri ve güçlü tutmak için yapılması gereken en temel eylemin bilgiye ulaşmak olduğunu söyledi.

- "Terörün çaresi eğitimdir"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları aktardı:

"Medeniyetinin temel değerlerine sahip çıkan gençlerimizin varlığı, karanlık eller tarafından insanlığın önüne dikilmeye kalkışan FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ ile öteki terörist örgütlerin hepsini silip atmaya yeterlidir. Bu terör örgütlerinin en önemli tuzaklarını gençlik için kurduklarını bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu çerçevede, özellikle sivil toplum eliyle gençliğimizin bu tür organizasyonlarda el birliği ve gönül birliği yapması son derece anlamlıdır. Çünkü terörün çaresi eğitimdir, gençliğin el birliği, gönül birliği yapmasıdır.



Bugün Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'de, Afrin çevresinde yine gençleri terör örgütlerinden kurtarmak üzere, Mehmetçiğimiz kahramanca ve başarıyla bir harekat yürütmesi bundan dolayıdır. Milli ve manevi değerlerinin şuurunda olan, insani değerleri koruyup kollayan gençliğimizle gurur duyarken, onlara daha güzel bir dünya bırakmak için var gücümüzle çaba göstermeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısının katlanarak artması konusunda üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirme çabasında olduğunu belirten Çavuşoğlu, diğer ülkelerle ve bilhassa gençlerle arasındaki pozitif ilişkiyi önemsediğini ve artık dünyada bir rekabet alanı haline gelen uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda bir 'eğitim üssü' olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

- "Dünya barışına da büyük katkı sağlayacaklar"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 1992'den 2012'ye kadar geçen 20 yıllık süreçte, Türkiye'deki uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjanın 50 binden az olduğunu, bugün bu sayının 110 bini aştığını ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğine ilişkin politikalarda önemli görevler üstlendiğine de değinen Çavuşoğlu, "Türkiye Bursları" ile dünyanın yaklaşık 160 ülkesinden 16 bin uluslararası öğrenciye Türkiye'de burs imkanı tanındığını dile getirdi.

Türkiye'nin yükseköğretim kurumlarında bütün Balkan ülkelerinden 10 bine yakın öğrenci bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şu anda dünya çapında, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olmuş ve ülkelerinde son derece saygın konumlar elde etmiş yaklaşık 100 bin mezunun bulunduğunu vurguladı.

Bu konuda yapılan etkinliklerin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'de bir araya gelen ve bugünkü gibi ortak faaliyetler düzenleyen Balkanlı gençler, eminiz ki sonraki zamanlarda da beraber daha büyük işler yapacak ve Balkan barışı ile birlikte dünya barışına da büyük katkı sağlayacaklardır." dedi.

Konuşmasının ardından BESADER Başkanı Yunus Torpil, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na bir tablo hediye etti.

Daha sonra Çavuşoğlu, öğrenciler ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışa, Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, sivil toplum örgütü temsilcileri ile Balkan ülkelerinden gelerek Türkiye'nin çeşitli illerinde öğrenim gören misafir öğrenciler katıldı.