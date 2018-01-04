Çavuşoğlu Alman mevkidaşının memleketine gidiyor

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile Gabriel'in memleketi olan Goslar kentinde bir araya gelecek.

Çavuşoğlu, Gabriel ile 5 Kasım'da Antalya'daki görüşmesinden iki ay sonra bu kez Alman mevkidaşına iade-i ziyarette bulunmak üzere Almanya'ya gidecek.

İki bakan cumartesi günü Hannover yakınlarında Gabriel'in memleketi olan Goslar adlı küçük kentte bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Gabriel'in görüşmesinin hedefi iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak ve hızla normalleşmeyi sağlamak.

Görüşmede, siyasi temasların artırılması gibi karşılıklı güveni besleyen olumlu bir atmosferin inşa edilmesi de hedefler arasında yer alıyor. Bunun için özellikle ekonomi ve ulaştırma gibi alanlardan sorumlu icracı bakanların karşılıklı ziyaret trafiğine girmesi amaçlanıyor.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetin büyüklüğü göz önüne alındığında ilişkilerin bir an önce normalleşmesinin önemine işaret ediliyor. Almanya, 2016'da Türkiye'nin ihracatında ilk sırada, ithalatında ikinci sırada yer aldı. Türkiye ise Almanya'nın dış ticaretinde 13'üncü sırada.

Türk tarafı Almanya'nın Türkiye'de yatırım yapacak Alman şirketlerine verilen kredi ve yatırım garantilerinde getirdiği sınırlamayı kaldırmasını istiyor. Alman hükümeti, Hermes kredi ve yatırım garantilerinin kullanımındaki azalma sebebiyle bunu daraltma yoluna gitmişti. Hermes kredi ve yatırım garantileri, yabancı ortaklarının ödemelerini yapmaması durumunda Alman şirketlerini korumayı amaçlıyor.

Türkiye, ayrıca, AB üyeliğine aday ülkelere verilen katılım öncesi mali yardımlarda getirilen 105 milyon avroluk kısıtlamanın da kaldırılması konusunda Alman tarafının adım atmasını talep ediyor.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler, Almanya'da eylül ayında yapılan genel seçim öncesinde gerilmişti. Ancak her iki taraftan da son dönemde olumlu mesajlar verildi. Çavuşoğlu ve Gabriel de son günlerde 2017 içinde gerginleşen Türk-Alman ilişkilerinin düzelmesi yönünde olumlu açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, bu hafta Alman haber ajansı DPA'ya verdiği mülakatta, ''Özellikle Sigmar Gabriel ile iyi bir diyaloğumuz var. İki tarafın da ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olduğunu düşünüyorum. 2018'den daha iyi bir yıl olmasını bekliyorum.'' demişti.

Çavuşoğlu, bir grup gazeteciyle çarşamba günü Ankara'da yaptığı toplantıda da "Almanya ile hiçbir problemimiz yok ama Almanya'nın bizimle problemi var." demiş, Almanya ve bazı ülkelerin sorunlarının ne olduğunu söylemesi gerektiğini belirtmişti.

Almanya tarafından da son dönemde olumlu mesajlar geldi. Gabriel, geçen ay Türkiye'de tutuklu bulunan bazı Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, bunun gibi kararların güvenin yeniden inşa edebileceğine ve ilişkilerin rahatlayabileceğine dair umut verdiğini ifade etmişti.

Gabriel, ikili görüşmelere devam etme konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla hemfikir olduklarını söylemiş, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da Türkiye ile ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına hazır olduklarını kaydetmişti.