Çataloluklular iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk köyü sakinleri iftar programında bir araya geldi.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Çataloluk köyü sakinleri, dernek ve köy muhtarlığının organizasyonu ile düzenlenen iftar programına katıldı.

Köy meydanında düzenlenen programda konuşan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ramazan ayının önemine değinerek, "Amacımız bir sofranın etrafında buluşarak birliğin, beraberliğin sağlanması ve varsa aramızdaki kırgınlıkların da ortadan kalkmasıdır." dedi.

Köy muhtarı Osman Güleç ise, programa katılanlara teşekkür ederek, "Yaklaşık 600 kişinin katıldığı iftarımızı Allah nasip ederse bundan sonra her yıl geleneksel hale getirmek istiyoruz. Katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Çataloluk Köyü Yardımlaşma Dernek Başkanı Murat Özdemir de, amaçlarının gurbet ve sılayı kaynaştırmak olduğuna işaret ederek, "Her yıl yapılan iftar programını bu yıl daha geniş kapsamlı yaptık. İstanbul'dan geldik ve burada bulunan komşularımızla bir gün dahi olsa iftar ve sahur yapıp tekrar İstanbul'a döneceğiz. Bizim için bu bir mutluluktur." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Sivas milletvekili adayı Rüstem Yüce, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.