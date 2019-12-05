KONYA (AA) - Çumra Belediyesi ilçede öğrenim gören öğrenciler için "Çatalhöyük Çocukları" projesi hayata geçirildi.



Çumra'da ilkokul ve anasınıfı öğrencileri için Çumra Belediyesi tarafından uygulamaya koyulan "Çatalhöyük Çocukları Projesi" ile öğrencilerin becerilerini ve zekalarına olumlu yönde katkı sağlayacak ahşap oyuncaklar verildi.

Projenin ilk uygulandığı Şehit Koçak ilköğretim okulunu ziyaret eden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız uygulamanın faydalarını öğrencilere anlattı.

Çatalhöyük Çocukları Projesi ile çocukların eğitim yıllarının ilk basamaklarında pratik düşünme becerilerine, sorumluluk ve özgüvenlerinin artmasına katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Oflaz, "Hayata geçirdiğimiz projemiz ile oyuncağını kendi üreten öğrencilerimiz, özel yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı buluyor. Aynı zamanda projemiz de yarı yapılandırılmış ahşap ürünleri kullanarak öğrencilerimizin, erken yaşlarda oyuncaklarını kendilerinin üretmesi ve sergilemesine imkan oluşturuyoruz. Bu anlamda üretken bir neslin tazecik beyinlerde filizlenmesine olanak sağlıyoruz. Bir yandan öğrencilerimizin becerilerine ve üretkenliklerine katkı sağlıyor bir yandan da onları, sanal dünyanın kendilerine fiziksel ve ruhsal yönden zarar veren bölümünden de uzaklaşmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

