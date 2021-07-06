Çat kasabasında bu sabah ilk balon turu yapıldı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çat kasabasında bu sabah ilk kez sıcak hava balonu havalandı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının uçuş güzergahlarına Çat beldesi de eklendi. Çat beldesinde bu sabah gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonu yaklaşık 1 saat gökyüzünde kaldı.

Çat beldesinde bu sabah ilk uçuşu gerçekleştirilen sıcak hava balon turuna katılan Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, "Çok şükür hayaldi gerçek oldu" dedi. Ertürk, "Çat balon sahasında uçuş iznini alan ilk firma kasabamız üzerinde ve Çat vadisi üzerinde başarılı bir şekilde uçuşunu yapmıştır. Çat beldesi artık turizmden de isteği payı alacak” ifadelerini kullandı.