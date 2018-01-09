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Çat Belediye Başkanı Duru, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutladı

NEVŞEHİR(İHA) Çat Belediye Başkanı Kamil Duru 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Çat Belediye Başkanı Duru, “Kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan, basın mensubu kardeşlerimin 10...

09 Ocak 2018 Salı 13:34
Çat Belediye Başkanı Duru, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutladı
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NEVŞEHİR(İHA) Çat Belediye Başkanı Kamil Duru 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çat Belediye Başkanı Duru, “Kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan, basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum” dedi.

‘Gazetecilik’ mesleğinin önemine dikkati çeken Duru, “Kamuoyunun doğru, eksiksiz, tarafsız bilgilendirilmesini ilke edinmiş özgür basın, demokratik, şeffaf devletlerin en önemli özelliklerinden biridir. Yasama, medya ve yargıdan sonra dördüncü erk olarak tabir edeceğimiz ‘basın’, demokratik devletlerin vazgeçilmez unsurudur. Bu yönüyle ‘Kamu Gözcüsü’dür. Dolayısı ile basın mensupları da demokratik sistem içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Öte yandan, basın mensupları bu kritik görevi, dünyanın çeşitli bölgelerinde bazen bir savaş noktasında, bazen bir doğal afet sonrasında her türlü zor şartlar içerisinde hayatları pahasına görevlerini yerine getirmektir. Bu nedenle basın mensubu kardeşlerimizi takdir ediyorum. Zorlu şartlar içerisinde görevini icra eden, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan, basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum, meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Son Güncelleme: 09.01.2018 14:24
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