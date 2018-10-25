CarrefourSA'nın dijital marketi SAP Forum'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, SAP Forum İstanbul kapsamında bir ilke imza atarak hem elektronik etiket doğrultusunda en uygun fiyatı tüketiciye yansıtan dijital marketini tanıttı hem de Samsung marka buzdolabın dijital ekranından carrefoursa.com yoluyla nasıl alışveriş yapılabileceğini sergiledi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, kaliteli ve çok çeşitli ürünlerini en uygun fiyat politikasıyla müşterileriyle buluşturmak amacıyla teknolojiye olan yatırımlarını sürdürüyor. Yaptığı yatırımlarla tüm altyapı süreçlerini SAP sistemine entegre eden CarrefourSA, teknoloji markalarıyla olan iş birliklerine devam ediyor.

Bu çerçevede İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen SAP Forum İstanbul’a dijital market kurarak bir ilke imza atan CarrefourSA tarafından, Samsung ile olan iş birliği çerçevesinde alışverişte getirdiği yenilik tanıtıldı.





- "Teknolojiye olan yatırımlarımıza devam edeceğiz”





Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

“Günümüzün vazgeçilmezi teknolojideki her yeniliği inceliyor, süreçlerimizi verimli hale getirmek için yatırımlar yapıyor ve müşterilerimize daha keyifli bir alışveriş imkanı sunabilmek için çalışıyoruz. SAP sistemi ile müşterilerimiz nezdinde marketlerimizde alışveriş süreçlerini kolaylaştırırken, tüm mobil ve dijital platformlardan carrefoursa.com’a erişim imkanı sağlayarak alışveriş imkanı sunuyoruz. Diğer yanda tüm marketlerimizdeki ürün, müşteri ve satış hareketlerini tek ekranda görebiliyor, süreçleri analiz edebiliyor ve böylelikle müşteri odaklı gelecek stratejilerimizi daha net bir şekilde çizebiliyoruz. CarrefourSA olarak marketlerimize yansıttığımız süreçleri ve gelecekte hedeflediğimiz alışveriş ortamını SAP Forum İstanbul’a taşıdık. Bu doğrultuda teknolojiye olan yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Geleceğin marketini kurma yolunda çalışmalarına devam eden ve bu alanda yatırımlara imza atan CarrefourSA, SAP Forum İstanbul’da elektronik etiketlerin yer aldığı dijital marketini tanıttı. SAP sistemine entegre olan elektronik etiketler ile tek bir merkezden ürünlere dair en son ve en uygun fiyatlar müşterilere yansıtılıyor.

Bu süreçte müşteriler, olası fiyat değişimlerini anı anına takip edebiliyor. SAP sistemine entegrasyonun bir diğer getirisi ise herhangi bir CarrefourSA marketindeki ürün satış miktarı, ciro bilgisi ve benzeri ekonomik verilerin ve market içindeki trafiğin satışa olan etkisinin anlık olarak izlenebilmesi ve raporlanabilmesi oldu.





- Buzdolabı ekranından "carrefoursa.com" ile alışveriş





CarrefourSA, bu çerçevede Samsung’un dijital ekrana sahip akıllı buzdolabı üzerinden "carrefoursa.com"a bağlanarak alışveriş yapılmasına imkan sağlıyor. SAP ve Samsung iş birliği ile akıllı buzdolabı, içindeki ürünleri tanıyor, kullanıcının ürün ve yemek tercihlerini takip ediyor ve bu tercihlere göre kullanıcının sevebileceği yeni ürün önerilerinde bulunuyor.

SAP Forum İstanbul kapsamında düzenlenen SAP Kalite Ödülleri’nde CarrefourSA, hızlı teslim kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. CarrefourSA, ödülü, tedarik, mal hareketi, stok hareketi raporlar ve diğer işlemler çerçevesinde çevrim süresinde yüzde 43’e varan zaman tasarrufu, marketlerin ekranlarda geçirdiği süreden 1 saat 20 dakika tasarruf elde edilmesi, ekran sayısında yüzde 33 ve kolon sayısında da yüzde 50’ye varan sadeleşme, navigasyon niteliği taşıyan hiyerarşi yapının yaratılması ile kullanıcı dostu, zaman kazandırıcı ve adaptasyonu yüksek ekranların oluşturulması, iade süresinde yüzde 20’ye yakın zaman tasarrufu ve benzeri adımlarla kazandı.