Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

CarrefourSA'da Milli Piyango yılbaşı bileti satışı sürüyor

- CarrefourSA, Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanma fırsatı sunuyor

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:32
CarrefourSA'da Milli Piyango yılbaşı bileti satışı sürüyor
banner230

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine 61 milyon liralık en büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanma fırsatı sunuyor. Uzun yıllardır yılbaşı biletlerinin adresi olan CarrefourSA, hiper, süper, gurme ve mini marketlerinde bilet satışına devam ediyor.

Büyük ikramiyenin 61 milyon TL olduğu 2018 yılbaşı özel çekilişinde CarrefourSA, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile tüketicilerine büyük ikramiyeye sahip olma imkanı veriyor.

Anahtar Kelimeler:
CarrefourSAMilli Piyango Yılbaşı Bileti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim