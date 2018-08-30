CarrefourSA'da güvenilir okul alışverişi

İSTANBUL (AA) - Türkiye perakende sektörü markası CarrefourSA, 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala güvenilir, kaliteli ve uygun fiyatlı okul ürünleriyle aile bütçesine destek oluyor.

CarrefourSA’dan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğrencilerin ve ailelerin kırtasiye telaşı başlıyor. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, her yıl olduğu gibi bu yıl da sorumlu marka bilinciyle hareket ederek, kırtasiyede güvenli, kaliteli ve hesaplı ürünlerin adresi olmaya devam ediyor.

CarrefourSA’larda ve carrefoursa.com’da uygun fiyatları ve kalitesi ile satışa sunulan çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri anaokulu öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar tüm öğrencilerin ilgisini çekerken, çizgi kahramanların dünyasından renkli ve göz alıcı kırtasiye ürünleri çocukların beğenisine sunuluyor. CarrefourSA, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul dönemi boyunca ihtiyaç duyulan ayakkabıdan iç çamaşırına, çoraptan eşofmana onlarca güvenli tekstil ürününü uygun fiyatlar ile öğrencilerin ve velilerin beğenisine sunuyor.







- "Okul alışverişini yük olmaktan çıkarmak istiyoruz"





CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Türkiye’de milyonlarca veli için ekstra yük olarak algılanan okul öncesi alışverişi keyifli hale getirmek istediklerini belirterek, "Çocuklarımız için kırtasiye ürünlerini çok önemsiyoruz. Her yıl olduğu gibi yakın zamanda başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için tüm ihtiyaçların karşılanacağı hem keyifli hem tasarruflu bir alışveriş ortamı sunuyoruz. Her öğrenci yeni dönem öncesinde kaliteli ürünler almak istiyor. Veliler de bütçeleri doğrultusunda çocukları için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda CarrefourSA olarak okul öncesi binlerce üründe ailelerin tasarruf edeceği bir fiyat politikası uyguluyoruz. Uygun fiyatlarımızın yanı sıra sunduğumuz finansal kampanyalar ve CarrefourSA Kart puan avantajları ile müşterilerimize CarrefourSA’dan alışveriş yapmanın ayrıcalığını yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.



Her yıl eylül ayında ekonomik anlamda ciddi bir hareketlilik olduğunu ifade eden Kartallıoğlu, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde 15 milyonu aşkın öğrencinin kırtasiye ve tekstil alışverişi yaptığını düşünülürse doğrudan ve dolaylı birçok sektöre katkı sağlanan bir dönemden bahsedildiğini aktardı.





- Güvenilir ürünler, tasarruflu alışveriş





CarrefourSA halk sağlığını korumak ve özellikle çocukların güvenle kullanabileceği zehirli madde tehlikesi olmayan ve çocuk sağlığını tehdit etmeyen okul ürünleriyle alışverişin adresi oluyor.

Kırtasiye, ayakkabı ve tekstil kategorilerinde binlerce ürün, Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından inceleniyor ve onaylanıyor.







- Türkiye’nin en büyük kırtasiye marketinde fırsatlar





Açıklamada verilen bilgilere göre, CarrefourSA marketlerinde ve www.carrefoursa.com ’da satışa sunulan “güvenilir” onaylı ürünler arasında en uygun fiyatlı okul çantası 29,99 TL’den, 8’li kurşun kalemler 1,69 TL’den, beslenme kabı 4,99 TL’den, mataralar 8,99 TL’den, kalemtıraş ve silgi seti 1,79 TL, cetvel seti 3,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşan bir sepet, CarrefourSA’da 65 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.



4-30 Eylül 2018'de CarrefourSA kartla tek seferde yapılacak 150 TL alışverişe 25TL, 250 TL alışverişe 50 TL, 500 TL alışverişe 100 TL puan hediye ediliyor. 150 TL ve üzeri alışverişe vade farksız 12 taksit imkanı verilirken 50 TL ve üzeri alışverişlerde vade farksız 6 taksit fırsatı sunuluyor. Ayrıca 250 TL ve üzeri ilk alışverişe ise 10 TL chip para hediye ediliyor.





- UNICEF VE TOG’a katkı





CarrefourSA marketleri ve www.carrefoursa.com üzerinden yapılacak her 40 TL ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 TL’si UNİCEF’in tarımda mevsimlik çocuk işçiliğini önlemek için yaptığı çalışmalara destek sağlıyor. CarrefourSA ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliği ile 20 TL ve 40 TL’lik kırtasiye paketlerini satışa sunuyor. Bu paketlerden elde edilecek gelir ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor.

