CarrefourSA 2020'de 100 market yeni açacak

İSTANBUL (AA) - Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, artan tüketici güven endeksi ve güçlü ekibimizle perakendede 2020’ye umutla baktıklarını belirterek, "Gelecek sene büyüyen bir CarrefourSA hedefiyle 100 yeni market yatırımına imza atacağız, 4 yeni Lezzet Arası restoranı açacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya Mağazacılar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Onan, Türkiye ekonomisinin 2019 yılı ikinci yarısı itibarıyla toparlanmaya başladığını, bu durumu perakende sektörü adına üçüncü çeyrekte açıklanan tüketici güven endeksi ve sektörel ciro endeksi ile gözlemleyebildiklerini aktardı.

Özellikle Efsane ve TeknoCuma gibi kampanyalarının da sonuçlara çok olumlu yansımaları olduğunu bildiren Oran, şöyle devam etti:

"Sektör, üçüncü çeyrekte yüzde 5’lik bir reel büyümeye ulaştı. Bu büyümeyi destekleyecek en önemli veri ise metrekare başına düşen cirolardaki artış. Endeks, geçen seneye göre yüzde 15,9 artış gösterirken bu artışta bizim de faaliyet alanlarımızı olan gıda perakendesi yüzde 13,7 ve teknoloji de yüzde 35,5’lik bir artış sergiledi. Dolayısıyla tüm bu veriler ışığında 2020 yılında ekonomimiz adına çok daha olumlu bir seyir görmeyi bekliyoruz. Topluluğumuza baktığımızda ise CarrefourSA’da dönüşüm programımızın sonuçlarını alıyoruz. Operasyonel sonuçlarımız iyileşti. Teknosa’da da benzer bir dönüşüm programını yıl ortasında başlattık ve yine olumlu çıktıları almaya başladık. Bu da bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor."

Oran, sektörde CarrefourSA ve Teknosa ile faaliyet göstererek tüketici hareketlerini yakından gözlemleyip nabzını tutma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Sabancı Holding olarak hem perakende sektöründeki deneyimleriyle hem de CarrefourSA ve Teknosa mağazalarındaki her bir çalışma arkadaşlarının özverili çabaları ile sürdürülebilir büyümelerine devam edeceklerine inandıklarını belirten Oran, "Bu vesile ile perakende sektörünün emekçilerinin 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Oran, 2019 yılında Teknosa’nın çoklu kanalda deneyime, müşteri ilişkileri yönetimine ve veri analitiğine odaklandığını aktardı. 68 şehirde 200 mağaza ile Türkiye’nin en yaygın ve müşteriye fiziksel en yakın teknoloji market zinciri olduklarını aktaran Oran, tüketicinin ihtiyaçlarını iyi dinleyen, iyi analiz eden ve bu ihtiyaçlara uygun hızlı refleks veren bir yapıya sahip olduklarını dile getirdi.

Oran, "İş yapış şekillerimizi, süreçlerimizi, risk ve fırsatları sürekli gözden geçiriyor ve hep ‘daha iyisini nasıl yaparız’ ona çalışıyoruz. En iyi müşteri deneyimini sunmak ve operasyonel mükemmellik için bu yıl dijitalleşme ve dönüşüme hız verdik. Bu kapsamda 30 milyon TL’nin üzerinde yatırıma imza attık. Mağazalarımız ve teknosa.com’da yılda 200 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Şu anda Teknosa olarak 16 milyon tekil müşteri verisine sahibiz. Yıl boyunca müşterilerimizin tüm kanallarda deneyimini iyileştirmeye, doğru ürün karmasını doğru lokasyonlarda sunmaya, tüketici trafiğini geliştirmeye, mağazaların verimliliğini artırmaya, stok ve gider optimizasyonuna odaklandık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede, ocak-eylül satışlarına göre yüzde 4,3 büyüyen teknoloji ürünleri pazarının oldukça üzerinde, ortalama sepet tutarı ve müşteriye dönüştürme oranının da etkisiyle benzer mağazalarda yüzde 13 seviyesinde büyüme gösterdiklerini bildiren Oran, "2019, hem küresel ekonomideki sorunlar hem de Türkiye’nin kendi özelinde ve yakın coğrafyasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle tüm sektörler için zor bir yıl oldu. Son 2-3 aydır bir hareketlenme var. Faizler ve kur istikrarı gibi ekonomik göstergelerin iyileşme gösterdiği bir süreçte son çeyreğe iyi başladık. 2020 yılının hem Türkiye ekonomisi hem de Teknosa için çok daha iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.





-"2020’de büyüyen bir CarrefourSA olacak"





Oran, CarrefourSA olarak "Yeni Nesil Market" vizyonuyla 2019 yılına 120 milyon TL yatırım hedefiyle başladıklarını anımsattı.

Bu hedefle müşteri odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirten Oran, şunları kaydetti:

"Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Toplam 52 ilde 630 marketiyle günde 500 bin kişiye ürün ve hizmet ulaştıran bir marka olarak bir yandan hiper, süper, gurme ve mini formatlarımızda market yenilemeleri gerçekleştirip İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin gibi Türkiye’nin önde gelen şehirlerinde yepyeni marketler hizmete açtık. Marketlerimizi bir yaşam alanı olarak görüyoruz, bu vizyonla ilkini 2017 yılında açtığımızı Lezzet Arası restoranlarımıza yatırıma devam ediyoruz. Bugün için Adana, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin’de toplam 12 adet Lezzet Arası restoranına sahibiz. Müşteri deneyimlerimiz doğrultusunda odaklandığımız bir diğer konu e-ticaret faaliyetleri oldu. Altyapı yatırımlarımızı tamamladıktan sonra online alışveriş platformumuz Carrefoursa.com ile trafiğimizi yüzde 100’ün üzerinde, satışlarımızı da yüzde 101 artırıp aylık 35 binin üzerinde sipariş alır hale geldik. Böylelikle geçen sene toplam net satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 101’in üzerinde büyüme sağladık. Aylık ortalama 4 milyon ziyaretçimizin yüzde 80’i mobil cihazlardan geldiği için mobil uygulamamızı da yenileyerek daha kolay bir erişim imkanı sağladık. Gelecek sene büyüyen bir CarrefourSA hedefiyle 100 yeni market yatırımına imza atacağız, 4 yeni Lezzet Arası restoranı açacağız. Dijitalleşen dünyada yükselen trend e-ticarete odaklanacağız, farklı platformlardaki erişilebilirliğimizi artıracağız."





