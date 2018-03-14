CardFinans'tan Instagram fotoğraf sergisi

İSTANBUL (AA) - CardFinans'ın Instagram'ı gerçek dünyaya taşıyarak insanların birbirlerinin mutlu anlarından ilham almasını sağlamak üzere düzenlediği etkinliğe 6 bin 500 kişi, 8 bin 300 fotoğraf ile katıldı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, CardFinans, özel günlerde de tüketicilerin yanında olmaya devam ediyor.



Yarışmada "#HayatAldıklarındanFazlasıdır" ve "#mutluyumçünkü" etiketleri ile mutluluğun fotoğrafları Instagram uygulaması aracılığı ile paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda mutluluk tanımında ana tema, "anne-bebek sevgisi" ve "aşk" oldu.

Dünya Mutluluk Günü'ne özel olarak başlatılan etkinlik kapsamında insanlar, arkadaşları ile geçirdikleri zamanları ve tatil fotoğraflarını paylaşmaya değer kareler olarak gördü. Etkinliğe 6 bin 500 kişi, 8 bin 300 fotoğraf ile katıldı.



Özel jürinin seçimi ile en az bin fotoğrafın polaroid olarak ziyaretçilerle buluşacağı Mutluluk Günü Sergisi, 17-20 Mart'ta, 10.00-18.00'de Soul'n Art Gallery Akaretler'de ziyaret edilebilecek.