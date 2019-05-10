Cappy'den ramazan ayına özel şerbet

İSTANBUL (AA) - Cappy, ramazan ayına özel ürettiği Cappy Geleneksel Ramazan Şerbeti'ni bu yıl da tüketicilerle buluşturuyor.Cappy'den yapılan açıklamaya göre, 600 yıllık geçmişe dayanan ramazan şerbeti geleneğini sofralara taşıyan...