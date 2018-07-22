ANKARA (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, "Biz sadece gidip kurban kesmiyoruz, bilgilerimiz dahilinde inancımızı anlatıyoruz, hiçbir statü farkı koymaksızın kucaklaşıyoruz, derinin renginden, dilinin farklılığından dolayı insan unsurunun ikinci derece bir insan olmadıklarını anlatıyoruz." dedi.



Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği "Cansuyu Kurban 2018 Eğitim Semineri" yapıldı. Seminer, Ankara Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.



Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın 26 ülkesinde kurban programı gerçekleştireceklerini söyledi.



Gidilen her ülkenin Türkiye ile arasında köprüler kurulmasına vesile olduğunu vurgulayan Köylü, "İnsanların her geçen gün yalnızlaşmaya gittiği bir süreçte dünyanın dört bir yanında insanlarla bir araya gelmemiz, onların dertleriyle hemhal olmamız gibi önemli bir misyon üstlenmiş durumdayız." dedi.



"Bunun yanı sıra hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine, fakir ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırmada da elçilik görevi üstleniyoruz." diyen Köylü, "Bu konuda gönüllülerimiz de, kurban sahibi de en güzel sevabı aldığına inanıyoruz. Bu vesile ile başka güzellikler de olsun istiyoruz. Çalışmalarımızın geniş tutulmasının ana nedeni budur." ifadelerini kullandı.



Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak görevlerinin sadece kurban eti dağıtmak olmadığını belirten Köylü, bunun yanı sıra Müslüman'ın diğer bir Müslüman'ın kardeşi olduğunu göstermek gibi bir görevlerinin de olduğunu söyledi.



İnsanların dilinden, renginden dolayı ikinci sınıf insan olmadıklarını anlatmak gibi bir görevlerinin de olduğunun altını çizen Köylü, şunları kaydetti:



"Biz sadece gidip kurban kesmiyoruz, bilgilerimiz dahilinde inancımızı anlatıyoruz, hiçbir statü farkı koymaksızın kucaklaşıyoruz, derinin renginden, dilinin farklılığından dolayı insan unsurunun ikinci derece bir insan olmadıklarını anlatıyoruz. Emperyalistler dışında beyaz Müslümanların da olduğunu gösteriyoruz. Bu beyaz Müslümanların kendilerine ulaştığını, dertleriyle dertlendiğini görüyorlar. O yüzden de gittiğimiz her yerde oranın durumuna göre, kime ne şekilde konuşacağımızı bilmemiz gerekiyor. Onlara Müslüman'ın diğer bir Müslüman'ın kardeşi olduğunu anlatacağız ki amacımıza ulaşalım."

Açılış konuşmasının ardından Dış ilişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, Medya ve İletişim Birimi Sorumlusu Şevket Uzun ile Ahmet Akdoğan birer sunum yaptı.

