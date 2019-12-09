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Cansuyu Derneği Ilgın’da gıda yardımı yaptı

KONYA (AA) - Cansuyu Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Konya Temsilciliği Ilgın'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.Derneğin Ilgın Temsilcisi Özcan Kuyucu, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında...

Genel 09.12.2019, 16:17
Cansuyu Derneği Ilgın’da gıda yardımı yaptı
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KONYA (AA) - Cansuyu Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Konya Temsilciliği Ilgın'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Derneğin Ilgın Temsilcisi Özcan Kuyucu, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunarak onlara "cansuyu" olmaya devam ettiklerini söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermeye çalıştıklarını hatırlatan Kuyucu, daima onların yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Cansuyu Derneği Ilgın ekibi tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım kolilerinin dağıtımı gerçekleştirdik. Gıda yardımları hem Konya şehir merkezinde hem de ilçelerde devam ediyor. 'Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır' sloganı ile çalışmalarını yürüten derneğimiz, yardım çalışmalarına Ilgın ilçemizde bundan sonra da devam edecektir. Derneğimize bağış yaparak, 'Benim de yapılacak yardımlara bir katkım olsun' diyen kardeşlerimiz, bizimle irtibata geçebilir.”

#Cansuyu #Ilgın #konya #yardım
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