Canlı Tarih Müzesi’nden Pek Çok Eser 100. Yılında Çanakkale’de Sergilenecek

Çanakkale Savaşı’nın 100.yıl kutlamaları kapsamında Kabatepe Simülasyon Merkezi’nde savaşın izlerinin günümüze yansıması ve Türkiye ile Avustralya arasındaki bağların savaştan barışa dönüşmesini anlatan “100. Yılında Çanakkale Savaşı” temalı sergi açılacak. Serginin küratörlüğünü Çuhadaroğlu Şirketler Grubu’nun CEO’su ve HİSART Canlı Tarih ve Diorama Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu üstlenecek. Sergide, HİSART’ta yer alan pek çok eser ve diorama da sergilenecek.2015 yılının “Avustralya’da Türkiye Yılı” ve “Türkiye’de Avustralya Yılı” olarak ilan edilmesi ardından yapılması planlanan farklı etkinlikler, iki ülke için büyük önem taşıyor. Çanakkale Savaşı’nın 100.yıl kutlamaları kapsamında bu yıla özel yapılacak pek çok farklı etkinlikler arasında savaşın izlerini, günümüze yansımalarını ve etkilerini daha iyi anlamamızı sağlayacak “100. Yılında Çanakkale Savaşı” temalı sergi de önemli bir yer tutuyor.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA DÜZENLENİYORCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla düzenlenecek olan ve savaşa asker gönderen ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği etkinlikler kapsamında açılacak olan serginin küratörlüğünü HİSART Canlı Tarih ve Diorama Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu yapıyor.24 Nisan 2015’te düzenlenecek törenler kapsamında Kabatepe Simülasyon Merkezi’nde açılacak olan sergide, HİSART Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’ndeki Çanakkale koleksiyonunda yer alan, savaşta yaralanan bir Anzak askerini taşıyan bir Türk askeri canlandırması, Anzak askeri şapka ve üniformaları, Çanakkale cephesinde savaşan Türk askeri üniforması, pek çok mermi, madalyalar, Kanlı sırt muharebesi dioraması, Yukarıdakiler Aşağıdakiler dioraması, 25 Nisan Anzak çıkarması dioraması, Sultanhisar torpidobotunun AE2 Denizaltısı’nı esir alışı dioraması, gökyüzünden düşürülen ilk düşman uçağının canlandırması, Enver Paşa’nın orijinal kıyafetleri ve Çanakkale’de Mustafa Kemal’in birebir ölçekli canlandırması gibi tarihe ışık tutacak eserlerin yanı sıra sadece bu müze için Nejat Çuhadaroğlu tarafından yapılan Seyit Onbaşı Dioraması gibi pek çok farklı eser de sergilenecek.“İKİ ÜLKE ARASINDA DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞI GÜÇLENDİRİLECEK”HİSART Canlı Tarih ve Diorama Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, tarihe “Centilmenler Savaşı” olarak geçen Çanakkale Savaşları’nın 100. yıl dönümü şerefine açılacak sergiyle ilgili olarak şunları söyledi:“Bu yılın hepimiz için çok ayrı bir önemi ve anlamı var. Bence tarihimizi iyi anlamak ve iki ulus arasında yaratılan bu eşsiz bağı güçlendirmek için Çanakkale’de yapılan etkinlikler çok kıymetli. Kurucusu olduğumuz ve büyük emeklerle hayata geçirdiğimiz HİSART Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nden eserlerinin de içinde yer alacağı Çanakkale Sergisi için gerçekten çok heyecan duyuyorum. Cumhurbaşkanlığımızın talimatlarıyla yapılacak pek çok farklı etkinliklerle, bir savaşın sonucunda iki ülke arasında oluşan bu dostluk ve kardeşlik köprüsü için, tüm geçmiş tecrübemizi ve birikimlerimizi paylaşıyor olmaktan memnuniyet duyuyorum.”