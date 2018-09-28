"Canlı hayvan ve et ithalatına son verilmesini istiyoruz"

AKSARAY (AA) - Aksaray'da Ticaret Borsası, Ziraat Odası ile tarım ve hayvancılıkla ilgili birlik ve meslek örgütlerinin oluşturduğu "tarım platformu" ortak açıklama yaptı.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yaptığı açıklamada, hayvancılık sektöründe yem maliyetlerinin arttığını, mazot ve gübre fiyatlarının yükselmesiyle hammadde girdilerinin yükseldiğini savundu.

İnadına üretim, inadına tarım ve hayvancılık diyerek üretmeye devam etme arzusunda olduklarını kaydeden Özkök, "Biz üreticiler olarak üretmeye kararlıyız. Ancak ithalat baskısıyla şu an itibarıyla çok zor durumda hayvancılık ve tarım yapmaktayız. Yetkililerden sesimizi duymalarını, acilen dışarıdan gelen canlı hayvan ve et ithalatına son vermelerini istiyoruz. Biz kendi kendimize yeteriz." diye konuştu.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise üretici ile tüketici arasında önemli bir sıkıntının olmadığını ancak aracılıkta sıkıntı çıktığını ifade etti.

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan da besleme girdi fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, "Devletimiz bu konuda acil bir şeyler yapmalı, özellikle fırsatçılara meydan vermemeli." dedi.