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Çankırıspor şampiyonluğu riske attı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı 1. Amatör Küme'de şampiyonluğu garantileyen Çankırıspor, sezonun son haftasında oynayacağı Orta Belediyespor maçına çıkmayarak şampiyonluğunu riske tehlikeye attı. Ligde 18 maçını tamamlayan 47 puanlı Kurşunlu...

11 Mart 2018 Pazar 14:38
Çankırıspor şampiyonluğu riske attı
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı 1. Amatör Küme'de şampiyonluğu garantileyen Çankırıspor, sezonun son haftasında oynayacağı Orta Belediyespor maçına çıkmayarak şampiyonluğunu riske tehlikeye attı.

Ligde 18 maçını tamamlayan 47 puanlı Kurşunlu Belediyespor'un averajla önünde ve lider olarak yer alan Çankırıspor, 10 Mart Cumartesi günü Orta Belediyespor ile deplasmanda oynaması gereken maça çıkmadı. Bu maçtan mağlubiyetle ayrılması halinde bile şampiyonluk kupasının sahibi olacak olan Çankırıspor'un, lig yönetmeliği gereği karşı karşıya kaldığı puan silme cezası ile şampiyonluğu tehlikeye girdi.

Çankırı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Celal Kaman, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, henüz bu maçla ilgili raporların ellerine ulaşmadığını belirtti.

Raporlar ellerine ulaştıktan sonra muhtemelen salı günü lig tertip komitesi olarak toplanıp gerekli kararı vereceklerini ifade eden Kaman, şunları kaydetti:

"Gerekli hakem raporları, tutanaklarla salı günü geleceklerdir. Salı günü tertip komitesinde gerekli kararları vereceğiz. Tabi ki kurallar gereği ne ise... Yönetmelikte, 'bir kulüp mazeretsiz bir şekilde çıkmadığında hükmen mağlup, 3 puan silme ve para cezası' diye yazıyor. Bunlar salı günü kesinleşir."

- Otobüs arıza yapmış

Öte yandan Çankırıspor Başkanı Sevda Karaali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maça gittikleri sırada otobüsün arıza yaptığını ve oyuncularının egzoz gazından etkilendiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
1. Amatör KümeÇankırı AmatörÇankırısporFutbol
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