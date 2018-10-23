ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Aktaş köyündeki uçak maketleri, köye gelenlerin dikkatini çekiyor.

Çankırı-Ilgaz yolu üzerinde bulunan Aktaş köyü, iki sakini tarafından yapılan uçak maketleri nedeniyle "uçaklı köy" diye anılıyor.

Emekli olduktan sonra köye yerleşen Mustafa Metin ve Yusuf Bidiş, hobi olarak ahşap uçak ve oyuncak yapmaya başladı.

Yusuf Bidiş, Türk Hava Yollarını temsilen yaptığı ve bir metre büyüklüğündeki uçağı köyün girişindeki yüksek direğin üzerine yerleştirdi. Mustafa Metin de ürettiği F16 savaş uçağı maketini evinin üzerine yerleştirerek ışıklandırdı.

Köy muhtarı Muharrem Bidiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki kayınpederi Mustafa Metin'in uzun yıllardır uçaklara meraklı olduğunu belirterek, "Bu merak çocukluktan gelmese bunlar ortaya çıkmaz. Köyümüzün içinde gezildiği zaman dışarıdan gelen, köyümüzü bilmeyen kişiler çok beğeniyorlar. Bu uçaklar köyümüzün sembolü gibi oldu." dedi.

Mustafa Metin de havada gördüğü uçakları merak edip onların maketini yaptığını ifade ederek, "Bunun yanında ahşaptan oyuncaklar yapıyorum. Marangozluğu burada kendi kendime yapa yapa öğrendim. Evimdeki ahşap malzemelerin hepsini ben yaptım." dedi.

Uçağın görenlerin dikkatini çektiğini anlatan Metin, "Kendilerine de yapmamı istiyorlar. Köye geldikten sonra evimin altına atölye kurdum. Burada ağaçlardan çeşitli oyuncaklar yapıp çocuklara hediye ediyorum. Köyümüzün girişinde de bir uçak var. Ben söğüt ağacı kullanarak yaptım uçağı." ifadesini kullandı.