Çankırılılar Atık Getirme Merkezi'nden memnun

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi'nin "sıfır atık projesi" kapsamında şehrin belirli noktalarına yerleştirlen Atık Getirme Merkezi'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yaptığı yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin farklı yerlerine yerleştirilen merkezlerde vatandaşların atık pil, bitkisel atık yağ, elektronik eşyalar, evsel atık, ambalaj ve kağıt atıkların toplama merkezindeki ilgili bölümlerinde biriktirdiğini belirtti.

Uygulamadan vatandaşların büyük memnuniyet duyduğu ve toplama alanlarının çoğaltılması talebinin olduğunu ifade eden Boz, vatandaşların gösterdiği hassasiyet sonucunda ekiplerin bu merkezlerde biriktirilen atıkları haftada iki kez alarak geri dönüşüm işlemi için geri dönüşüm tesisine gönderdiklerini ifade etti.