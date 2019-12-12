Çankırı'daki yabancı öğrenciler yöresel kıyafetleriyle kültürlerini tanıttı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim alan 30 ülkeden 1500 öğrenci, kültürlerini okuldaki arkadaşlarına tanıttı.

Uluyazı Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Cibuti, Azerbaycan, Irak, Afganistan, İran, Türkmenistan'ın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden gelen öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle şarkı söyledi, dans gösterisi sundu.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, yabancı öğrencilerin üniversitede bulunmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Üniversitedeki bütün öğrencileri ayırt etmeden sevdiklerini ifade eden Ayrancı, "Burada üzülmeyeceğiz, neşeleneceğiz, coşacağız, oynayacağız. Bugünden büyük hatıralarla çıkacağız hep beraber. Çünkü karşımda çok heyecanlı, dinamik, çok farklı insanlar görüyorum. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sizlerle burada olmaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kaynaşmasıyla kardeşlik kavramının oluştuğunu vurgulayan Ayrancı, şöyle dedi:

"Ülkelerimizin kardeşliği bizler için çok önemli. Burada uzun süre kalmanızı ama bir gün ayrıldığınız zaman çok değerli hatıralarla geri dönmenizi istiyoruz. Sizin önünüzdeki zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Sizlerden bazı isteklerimiz var. Sizlerden yaşamayı sevmenizi, burada bulunduğunuz sürece alanlarınızı iyi öğrenmenizi, güzel dersler almanızı, iyi dostluklar kurmanızı istiyoruz. Başka alanlara girmeyin. Biz sizlere elimizden geleni yapacağız."

Çankırı için önemli bir gün olduğunu dile getiren Ayrancı, "İlk defa bu kadar farklı ülkeden gelen arkadaşımızla bir aradayız. Artık Çankırı çok kültürlü bir yer. Çok farklı anlayışlarla karşı karşıyayız. Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımızla kaynaşırsak tüm dünyaya örnek olacak bir birliktelik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ardından Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve beraberindeki heyet, yabancı uyruklu öğrencilerin açtığı standları gezerek, her ülkenin hazırlamış olduğu yemekleri tattı.







