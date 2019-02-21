Çankırı'daki sahte para operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da piyasa sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, piyasaya sahte para sürülmek istendiği ihbarı üzerine başlattığı operasyonda gözaltına aldığı E.K. ve E.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl merkezindeki 6 iş yerinde sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelileri sahte paralarla gözaltına almıştı.