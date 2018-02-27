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Çankırı'daki FETÖ/PDY davasında karar

- "Silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan eski polis memuruna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

27 Şubat 2018 Salı 17:46
Çankırı'daki FETÖ/PDY davasında karar
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan, meslekten ihraç edilen polis memuru hapis cezasına çarptırıldı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Ahmet Ç. ile avukatı katıldı.

Ahmet Ç, duruşmadaki son savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.


Anahtar Kelimeler:
çankırıÇankırı AdliyesiÇankırı Ağır Ceza MahkemesiFETÖ
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