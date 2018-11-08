Çankırı'daki FETÖ/PDY davasında karar

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Okan Koçyiğit, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Yozgat'tan katıldı.

Sanık Koçyiğit, savunmasında haksız suçlamalar yapıldığını öne sürdü.

Mahkeme başkanının, "ev abiliği" yaptığına dair ifadeyi hatırlatması üzerine sanık Koçyiğit, "Ben ev abiliği yapmadım. Çankırı'ya eğitim için gelmiştim. O dönemde devlet yurdu çıkmadığı ve maddi durumumuz da iyi olmadığı için bu evlerde kalmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğunu kabul eden Koçyiğit, "Evlerde kitap okuma programı olduğunda telefonumuzu topladılar, ertesi gün bize teslim ettiler. Bu sürede telefonlarımıza bizden habersiz programı yüklemişler. Bunun ne olduğunu sorduğumuzda ise artık buradan iletişime geçeceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Sanık Koçyiğit, Bank Asya'daki hesabının habersiz açıldığını öne sürerek, "Eve kayıt yaptıracaklarını söyleyerek bizim kimliklerimizi topladılar. Daha sonra evime Bank Asya kartı geldiğini öğrendim. Bu hesabın açılışından benim haberim yoktu." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanığa 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.