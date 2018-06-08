Çankırı'daki FETÖ/PDY davasında karar

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 7 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan çeşitli meslek gruplarına mensup Kadir Gözdaş, Hakan Akbacı, Seyfullah Erenci, Mehmet Tan, Murat Harmanda ve Ali Kartal ile avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık Ahmet Kıvrak ise duruşmaya gelmedi.
Sanıklar, son savunmalarında, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Gözdaş, Akbacı, Erenci ve Tan'ı 6 yıl 10 ay 15 gün, Kartal'ı 6 yıl 3 ay, Harmanda'yı da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, Kıvrak'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.