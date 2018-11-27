Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "adliye imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Mehmet K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın terör örgütü yöneticiliğinden cezalandırılmasını talep etti.

Mehmet K, duruşmada yaptığı savunmada, 17-25 Aralık sonrası örgütle bağını kopardığını iddia ederek, "Hayatım boyunca bilerek suç işlemedim. ByLock kaydımın olmaması da dediklerimi doğrular nitelikte." dedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



