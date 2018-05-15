Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan, meslekten ihraç edilmiş akademisyenin yargılanmasına başlandı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan sanık Hakan Kasım Akmaz ile avukatı katıldı.

Akmaz, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Daha önce de tutuklanıp serbest bırakıldığını ve kaçmadığını belirten Akmaz, "Bank Asya'da hesabım olduğunu hatırlamıyordum. İddianamede gördüm ve en son 2011 yılında işlem yapılmış." dedi.

Mahkeme başkanının sanık aleyhine verilen beyanların bulunduğunu hatırlatması üzerine Akmaz, aleyhine verilen ifadelerde soyut ifadeler kullanıldığını, bunların sadece duyumlardan ibaret olduğunu öne sürdü.

Akmaz, telefonunda bulunan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un da teknik hatalar sonucu çıktığını, bu programı kullanmadığını iddia etti.

Tanıkları ve sanık avukatını da dinleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.