Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan tutuksuz sanık Durmuş Ş'nin yargılanmasına başlandı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Durmuş Ş. ve avukatı katıldı.

Mahkemede savunma yapan Durmuş Ş, örgütle bağlantısının olmadığını iddia ederek üniversitede sadece örgüte ait evlerde kaldığını söyledi.

Mahkeme başkanı, sanık Durmuş Ş'ye telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kimin kurduğunu sorması üzerine, "İsmini o zamanlar Faruk olarak bildiğim bir kişi telefonuma ByLock programını yükledi. Ancak daha sonra isminin Mustafa Kavak olduğunu öğrendim. Bu programı telefonuma kurarken iş başvurularını buradan göndereceğini söyledi. Yaklaşık bir ay kadar bu program telefonumda kaldı." diye konuştu.

Yapı içinde görev almadığını ve suçsuz olduğunu öne süren Durmuş Ş, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanık Durmuş Ş'nin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.