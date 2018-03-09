Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

- Aralarında eski AK Parti Milletvekili İdris Şahin'in de bulunduğu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi

09 Mart 2018 Cuma 20:32
Çankırı'daki FETÖ/PDY davası
banner230

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski AK Parti Milletvekili İdris Şahin'in de bulunduğu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 16 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Şahin ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti başkanı, celse arasında gelen belgeleri okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanıklardan Abdulhakim Doğrusözlü, hakkında somut hiçbir delil ortaya konulamadığını iddia ederek tahliyesini talep etti.

Sanık Mehmet Ali Baykara da örgüte dini hassasiyetlerinden dolayı dahil olduğunu söyledi.

Kendisinin dini faaliyetlerden başka bir amacının olmadığını öne süren Baykara, beraatini istedi.

Diğer sanıkları ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, İdris Şahin'in de arasında bulunduğu bazı sanıkların dosyalarının mevcut dosyadan ayrılmasına, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.


Anahtar Kelimeler:
çankırıÇankırı Ağır Ceza MahkemesiDuruşmaFETÖIdris şahin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim